Advertentie
Nieuwbouw levensloopbestendige woningen in Budel-Dorplein
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de bouw van twee levensloopbestendige woningen aan 't Routje in Budel-Dorplein.
De vergunning betreft nieuwbouw op een kadastraal perceel in Budel-Dorplein. Een onderdeel van de aanvraag is vergunningsvrij omdat het valt onder een omgevingsplanactiviteit. De stukken zijn in te zien op het gemeentehuis.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie