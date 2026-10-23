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Ontdek

Nieuwbouw levensloopbestendige woningen in Budel-Dorplein

De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de bouw van twee levensloopbestendige woningen aan 't Routje in Budel-Dorplein.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft nieuwbouw op een kadastraal perceel in Budel-Dorplein. Een onderdeel van de aanvraag is vergunningsvrij omdat het valt onder een omgevingsplanactiviteit. De stukken zijn in te zien op het gemeentehuis.

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