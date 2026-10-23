Nieuwe participatieverordening vastgesteld in Cranendonck

De gemeenteraad van Cranendonck heeft een nieuwe participatieverordening vastgesteld. Hierin staan regels over hoe inwoners en maatschappelijke partijen betrokken worden bij gemeentelijk beleid.

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De verordening richt zich op het betrekken van inwoners en organisaties bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van gemeentelijke projecten en beleid. Ook geeft het kaders voor het zogenoemde uitdaagrecht, waarbij inwoners taken van de gemeente kunnen overnemen. Daarnaast bevat de verordening afspraken over inspraakmogelijkheden en de rol van de gemeente in inwonersinitiatieven. De nieuwe regels treden in werking op de dag na publicatie en vervangen de Inspraakverordening uit 2006.