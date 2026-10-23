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Nieuw wooncomplex Blake in Eindhoven krijgt groen licht

De bouw van het nieuwe wooncomplex Blake in Eindhoven heeft een vergunning gekregen. Het besluit is op 21 oktober 2026 ter inzage gelegd.

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Het wooncomplex wordt gerealiseerd op een locatie in Eindhoven en omvat diverse bouwactiviteiten, waaronder de aanleg van een uitweg en bouwtechnische werkzaamheden. Het besluit met ruimtelijke onderbouwing is digitaal in te zien bij het stadhuis van de gemeente Eindhoven en via de gemeentelijke website.

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