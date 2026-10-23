Navigatie overslaan
Ontdek

Promotieactie Elmex krijgt groen licht op 18 Septemberplein

Op het 18 Septemberplein in Eindhoven is toestemming verleend voor een promotionele actie voor Elmex. Het besluit is deze week verstuurd.

Gevonden voor jou

De promotieactie zal plaatsvinden op een standplaats op het plein. De vergunning is verleend onder de categorie "promotiestandplaats". Het 18 Septemberplein is een bekende locatie in het centrum van Eindhoven, waar vaak evenementen en acties worden georganiseerd.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.