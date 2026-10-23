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Promotieactie Elmex krijgt groen licht op 18 Septemberplein
Op het 18 Septemberplein in Eindhoven is toestemming verleend voor een promotionele actie voor Elmex. Het besluit is deze week verstuurd.
De promotieactie zal plaatsvinden op een standplaats op het plein. De vergunning is verleend onder de categorie "promotiestandplaats". Het 18 Septemberplein is een bekende locatie in het centrum van Eindhoven, waar vaak evenementen en acties worden georganiseerd.
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