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Container en steiger mogen geplaatst worden in Doelenstraat Eindhoven

In de Doelenstraat in Eindhoven is toestemming verleend voor het plaatsen van een open container en een steiger. Het besluit werd op 21 oktober 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het gebruik van de openbare ruimte voor een container en een steiger. Dit soort vergunningen wordt vaak snel afgehandeld onder de zogenoemde flitsvergunning. Het exacte adres is Doelenstraat 8 in Eindhoven.

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