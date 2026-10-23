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Kappen van boom in Eindhoven geweigerd

De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag voor het kappen van een boom aan de Jan Heynslaan geweigerd. Het besluit is op 21 oktober 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag ging om het verwijderen van een boom op het adres Jan Heynslaan 57 in Eindhoven. Volgens de gemeente is het besluit met bijbehorende documenten digitaal in te zien op het stadhuis en de website van de gemeente Eindhoven. Het besluit blijft geldig, ook als er bezwaar wordt gemaakt.

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