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Logo's en schuifdeur bij Stationsweg in Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het aanbrengen van logo's en het vervangen van een dubbele deur door een schuifdeur aan de Stationsweg 17-01.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit waarvoor de vergunning op 21 oktober 2026 is verleend. De wijzigingen worden uitgevoerd in het pand aan de Stationsweg, dat binnen de gemeente Eindhoven ligt. De plannen omvatten het plaatsen van logo's op de gevel en het aanpassen van de entree door een schuifdeur te installeren.

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