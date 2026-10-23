Mestopslag akkerbouwbedrijf in Werkendam mag worden vergroot

Akkerbouwbedrijf A. van Bergeijk in Werkendam heeft toestemming gekregen om de opslagcapaciteit voor dierlijke mest op het terrein aan de Grote Waardweg te vergroten. Het besluit is op 21 oktober 2026 verzonden door de gemeente Altena.

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De uitbreiding van de mestopslag valt onder een milieubelastende activiteit. Het opslaan van dierlijke mest kan impact hebben op de omgeving en moet daarom voldoen aan specifieke milieuregels. De omgevingsvergunning is afgegeven na een aanvraag die op 22 juli 2026 is ingediend.