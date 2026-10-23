Eerste Cultuurcafé Someren opent deuren voor ideeën

Op donderdag 29 oktober wordt in Someren het eerste Cultuurcafé gehouden. Bij Punt 18 kunnen inwoners en andere geïnteresseerden praten over cultuur in de gemeente. Het thema is ‘De deur open voor cultuur’ en de avond duurt van half acht tot half tien.

Gevonden voor jou

Het Cultuurcafé biedt inwoners van Someren de kans om mee te denken over cultuur in de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen: van makers en vrijwilligers tot jongeren en verenigingen. Ook mensen die niet direct betrokken zijn bij een organisatie of culturele activiteit zijn welkom.

Tijdens de avond wordt besproken hoe cultuur in Someren zichtbaarder en toegankelijker kan worden. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om cultuur te ontdekken, uit te proberen en mee te doen. Ook wordt er gesproken over hoe inwoners en initiatieven elkaar beter kunnen vinden en samenwerken.

Praktische informatie

Het Cultuurcafé vindt plaats op donderdag 29 oktober bij Punt 18 aan de Postelstraat 18 in Someren. De inloop begint om zeven uur ’s avonds, het programma start om half acht en duurt tot half tien.

Wie wil deelnemen kan zich tot en met zondag 25 oktober aanmelden.