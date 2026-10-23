Laatste kans: isolatie-informatie in Maarheeze en Budel-Dorplein

De Warme Woning Weken eindigen bijna. Het informatiepunt isoleren bezoekt deze maand nog Maarheeze en Budel-Dorplein. Heb je vragen over energiebesparing of subsidies? Dan kun je langskomen en meer leren over isolatiemogelijkheden.

Gevonden voor jou

De Warme Woning Weken zijn een initiatief van de gemeente Cranendonck. Ze helpen inwoners om hun woningen comfortabeler en energiezuiniger te maken. Het informatiepunt richt zich op isolatie en energiebesparing, met speciale aandacht voor subsidie-opties.

In Maarheeze kun je dinsdag 27 oktober tussen vier en zeven uur ’s avonds terecht op het basketbalveld aan de Gagelstraat. Op donderdag 29 oktober is het informatiepunt te vinden in Budel-Dorplein, op het plein aan de Prinses Irenestraat. Beide locaties zijn open op dezelfde tijden. Bij slecht weer vervallen de bijeenkomsten.

Gratis energiebespaarbox

Bezoekers van het informatiepunt kunnen een gratis energiebespaarbox ophalen, zolang de voorraad strekt. Daarnaast kun je je inschrijven voor de klusbus, waarmee je hulp kunt krijgen bij kleine isolatieklusjes in huis.

Naast de informatie op het punt zelf, gaan medewerkers ook langs de deuren in de dorpen. Zo kunnen zij direct met bewoners in gesprek over energiebesparing en isolatiemogelijkheden.

De Warme Woning Weken lopen binnenkort af, dus deze twee bijeenkomsten zijn een laatste kans om vragen te stellen en praktische tips te krijgen.