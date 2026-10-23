Alzheimer Café Peelland bespreekt Parkinson dementie

Op dinsdag 3 november 2026 vindt in Asten een bijeenkomst plaats over Parkinson dementie. Tijdens het Alzheimer Café Peelland vertelt casemanager Vicky Rademakers-Hendriks over de invloed van deze aandoening op het dagelijks leven. De avond begint om half acht in ’t Kwartier en is gratis toegankelijk.

Gevonden voor jou

Parkinson dementie komt vaak voor bij mensen met de ziekte van Parkinson en zorgt onder andere voor vertraagd denken en praten. Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij hoe deze vorm van dementie zich ontwikkelt en hoe deze verschilt van andere soorten dementie.

Casemanager Parkinson Vicky Rademakers-Hendriks zal samen met gespreksleider Jac Huijsmans vragen beantwoorden over de impact van Parkinson dementie op het dagelijks functioneren. Ook bezoekers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over het onderwerp.

Programma

De avond start om zeven uur met een inloop. Het gesprek begint om half acht en duurt tot negen uur. Er is voldoende tijd om vragen uit de zaal te behandelen.

Locatie in Asten

Het Alzheimer Café Peelland wordt gehouden in ’t Kwartier aan de Kerkstraat 10 in Asten. De toegang is gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig.