Veteranenbijeenkomst in Zevenbergen op 13 november

Op vrijdag 13 november vindt de jaarlijkse bijeenkomst voor Moerdijkse veteranen plaats in Zevenbergen.

Gevonden voor jou

De theaterzaal van hotel-restaurant De Borgh in Zevenbergen is dit jaar de locatie voor de veteranenbijeenkomst van de gemeente Moerdijk. Alle veteranen uit de gemeente zijn welkom om elkaar te ontmoeten en herinneringen te delen.

Veteranen zijn (oud-)militairen die hebben gediend in oorlogssituaties of hebben deelgenomen aan vredesmissies. De bijeenkomst is bedoeld om hen te bedanken voor hun inzet en om hen met elkaar in contact te brengen.