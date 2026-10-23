Fiasco festival blaaskapellen keert terug in Heeze

Op zondag 1 november maakt het Fiasco festival zijn comeback in Heeze. Blaaskapellen en dweilorkesten uit de regio zorgen voor een muzikale middag in het Perron.

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Het Fiasco festival wordt zondagmiddag 1 november gehouden van twee uur tot zeven uur in het Perron in Heeze. Het evenement, ooit een initiatief van Blaasorkest Double Dutch uit Heeze, keert terug na jaren afwezigheid. Het festival begon in de jaren negentig en dankt zijn naam aan de bescheiden verwachtingen van toen, die uiteindelijk onterecht bleken.

Dit jaar komen de deelnemers niet alleen uit Heeze. Ook muziekgroepen uit omliggende plaatsen zoals Leende, Sterksel en Geldrop doen mee. Onder de deelnemende orkesten zijn bijvoorbeeld ’t Strijps kapelleke, Sambuca en FemmefareValsPlat. Samen bieden zij een mix van verschillende muziekstijlen, gespeeld door diverse blaaskapellen en dweilorkesten.

Doorlopend optredens op twee podia

De optredens vinden plaats op twee podia, waardoor bezoekers de hele middag doorlopend kunnen genieten van muziek. Het festival biedt een gezellige sfeer en een breed scala aan muzikale invloeden, uitgevoerd door acht verschillende gezelschappen.

Het Fiasco festival is gratis toegankelijk.