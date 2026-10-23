Denk mee over nieuwe burgemeester Baarle-Nassau

Baarle-Nassau zoekt een nieuwe burgemeester en inwoners mogen meedenken. De gemeenteraad stelt een profiel op en vraagt hiervoor de mening van de inwoners. Een vragenlijst kan tot en met 3 november worden ingevuld. Ook telefonische deelname is mogelijk.

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De gemeente Baarle-Nassau is begonnen met de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad wil een profiel opstellen waarin staat wat voor persoon geschikt is voor deze rol. Hierbij vraagt de raad de inwoners om hun mening te delen.

Om mee te denken kunnen inwoners een korte vragenlijst invullen. Dit duurt ongeveer drie minuten en deelname is volledig anoniem. De vragenlijst is vanaf vandaag open en sluit op 3 november om negen uur ’s ochtends.

Telefonisch invullen

Inwoners die telefonisch willen deelnemen, kunnen dit doen via onderzoeksbureau Citisens. Samen met hen wordt de vragenlijst ingevuld. Dit kan op vrijdag 30 oktober, maandag 2 november en dinsdag 3 november tussen tien uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags.