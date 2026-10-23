Stroomstoring in Eindhoven door graafwerkzaamheden

De stroomstoring in Eindhoven is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten vanochtend zonder stroom door graafschade. De storing begon rond half tien en was om vijf voor twaalf verholpen.

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De stroomuitval in Eindhoven werd veroorzaakt door graafwerkzaamheden waarbij een kabel beschadigd raakte. Het probleem trof een klein aantal adressen in postcodegebied 5615. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, heeft de storing sneller dan verwacht opgelost.

De storing begon om negen uur en zesentwintig minuten en zou volgens eerdere verwachtingen tot kwart over twaalf duren. Uiteindelijk had iedereen vijfentwintig minuten eerder weer stroom.