Ambulancemedewerker Jori heeft sleutels weer terug na reddingsactie

Ambulancemedewerker Jori heeft de sleutels van de ambulance sinds donderdagavond weer terug. De sleutels belandden eerder op de dag in het water tijdens een reddingsactie in Helmond. "Een verpleegkundige van het Elkerliek Ziekenhuis heeft ze daarna met een magneet uit het kanaal gehaald", laat Jori weten.

Jori werd donderdag opgeroepen voor iemand die in het water was gevallen aan de Kanaaldijk Z.W. in Helmond. Toen hij het slachtoffer hielp om op de kant te komen, vielen de sleutels van de ambulance plotseling in het water. Ze zaten aan Jori's broek vast, maar waren om onbekende reden losgekomen. Naderhand vertelde hij dat hij zoiets nog nooit eerder had meegemaakt .

Omdat de kade vrij hoog was en de zorg voor het slachtoffer belangrijker was, moest hij de sleutels laten gaan. Daarom deed hij een oproep via Omroep Brabant. Mocht iemand de sleutels met een magneet boven water krijgen, dan konden ze worden afgegeven bij de ambulancepost in Helmond.

Uit het water gevist

Het bericht kwam 's avonds bij spoedeisendehulpverpleegkundige Mike terecht. Die twijfelde geen moment en ging met zijn magneet naar het water. "Daar heeft hij de sleutels uit het kanaal weten te vissen", zegt Jori.

De ambulancemedewerker heeft de sleutels nog diezelfde avond van Mike teruggekregen. "Bij het brengen van een patiënt donderdagavond heeft hij ze aan mij gegeven."

Reddingsactie

Het slachtoffer kon ondanks het verlies van de sleutels donderdag wel met de ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De motor van de ambulance stond nog aan, waardoor het slachtoffer in de ambulance kon opwarmen. Een tweede ambulance kwam uiteindelijk met de reservesleutels naar de plek van het ongeluk.