Drugscrimineel John H. vrijuit in Belgisch proces

De bekende drugscrimineel John H. uit Sint Willebrord gaat vrijuit in een groot Belgisch drugsproces, net als dertig andere verdachten. De strafrechter oordeelde vrijdag dat de zaak veel te lang heeft geduurd. De feiten dateren van tien jaar geleden.

Het Openbaar Ministerie eiste een maand geleden nog celstraffen van in totaal ruim 160 jaar en wilde voor 14 miljoen euro aan bezittingen in beslag nemen. John H. riskeerde achttien jaar cel.

Chemicaliën en cocaïne

Volgens het Openbaar Ministerie gaven John H. en Willem W. leiding aan een criminele organisatie die chemicaliën verhandelde om synthetische drugs te maken.

Via de zeepfabriek Polysan in Lommel zouden grote hoeveelheden mierenzuur, zoutzuur en aceton zijn besteld en geleverd. De twee mannen en de andere verdachten zouden ook cocaïne naar Malta hebben gesmokkeld, verstopt in voertuigen met geheime bergplaatsen.

Vaker veroordeeld

John H. is de afgelopen jaren meerdere keren veroordeeld voor drugscriminaliteit. Hij gaf leiding aan de West-Brabantse Yorkbende, die eind jaren negentig xtc-pillen over de hele wereld verkocht, en kreeg daarvoor elf jaar cel.

In 2019 veroordeelde de rechtbank in Den Bosch hem tot acht jaar cel omdat hij 50 kilo cocaïne wilde verkopen aan undercoveragenten. In 2022 kwamen daar nog drie jaar cel bij voor drugshandel en wapenbezit.