Duurzame Huizen Route in Goirle en Riel

Op 31 oktober en 7 november openen huizen in Goirle en Riel hun deuren tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route. Bezoekers kunnen inspiratie opdoen voor het verduurzamen van hun eigen woning.

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Tijdens de Duurzame Huizen Route delen inwoners van Goirle en Riel hun ervaringen met verduurzaming. De open dagen bieden een kans om te zien hoe anderen energiebesparende maatregelen hebben toegepast en welke voordelen dat oplevert.

Bezoekers kunnen ook praktische tips krijgen. Zo vertellen huiseigenaren welke aannemer zij hebben ingeschakeld en hoe tevreden ze zijn met het resultaat. Het evenement is bedoeld om anderen te inspireren en te helpen bij het maken van duurzame keuzes.

Data en locaties

De open dagen vinden plaats op 31 oktober en 7 november. Verschillende huizen in Goirle en Riel doen mee en stellen hun deuren open. Welke woningen deelnemen, is te vinden op de website van de Duurzame Huizen Route.

Naast het bezoeken van huizen kunnen deelnemers ook hun eigen ervaring delen. Huiseigenaren die al verduurzamingsmaatregelen hebben uitgevoerd, worden aangemoedigd hun verhaal te vertellen. Dit kan met of zonder het openstellen van hun huis.