Hoorzitting bezwarencommissie in Woudrichem

Op donderdag 29 oktober behandelt de bezwarencommissie in Woudrichem drie zaken tijdens een openbare hoorzitting. Het gaat om bezwaarschriften over een WOO-besluit, tijdelijke woningen en een bouwproject.

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De hoorzitting wordt gehouden in De Werf aan het Raadhuisplein 1 in Woudrichem. Iedereen is welkom om deze openbare bijeenkomst bij te wonen. Er zijn drie bezwaarschriften die aan bod komen.

Om vier uur ’s middags start de hoorzitting met een bezwaar tegen een WOO-besluit (Wet open overheid). Dit bezwaar gaat over de spreiding van statushouders en asielzoekers binnen de gemeente Altena.

Tijdelijke woningen Almkerk

Het tweede bezwaar, dat om kwart voor vijf wordt behandeld, richt zich op een verleende omgevingsvergunning. Deze vergunning heeft betrekking op de plaatsing van vier tijdelijke woningen aan de Motte 7a-7d in Almkerk. De woningen zijn bedoeld voor een periode van vijftien jaar.

Het laatste bezwaar, dat om half zes op de agenda staat, betreft een ander bouwproject. Dit gaat om een omgevingsvergunning voor het verbouwen en renoveren van een winkelruimte, gecombineerd met de nieuwbouw van vijf appartementen aan de Hoogstraat 102 in Werkendam.

De hoorzitting kan op het laatste moment worden afgelast. Er is geen aanmelding nodig om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn.