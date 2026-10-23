Landgoed Mommeren in Herpt officieel van start

De bouw van Landgoed Mommeren in Herpt is begonnen. Wethouder Johan Meesters en toekomstige bewoners hebben donderdag de eerste steen gelegd. Het project omvat 24 bijna energieneutrale woningen en appartementen. De oplevering wordt eind 2027 verwacht.

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De officiële start van Landgoed Mommeren in Herpt is donderdag gevierd met het leggen van de eerste kimsteen. Wethouder Johan Meesters en de jongste en oudste toekomstige bewoners gaven samen het startsein. Na afloop ontmoetten toekomstige bewoners elkaar alvast.

Het project bestaat uit negen rij- en hoekwoningen voor starters en vijftien appartementen, waaronder zes maisonnettes. De woningen hebben energielabel A++ en zijn bijna energieneutraal. Op één appartement na zijn alle woningen al verkocht.

Groene buitenruimte

Rondom de woningen komt een parkachtige buitenruimte met wandelpaden en ontmoetingsplekken. Bewoners gaan het groen samen beheren, maar de buitenruimte blijft toegankelijk voor iedereen in Herpt.

Eerst worden de woningen gebouwd, waarvan het casco naar verwachting rond kerst klaar is. Bij de appartementen zal dan de eerste verdiepingsvloer gereed zijn. De volledige oplevering staat gepland voor eind 2027.

Met dit project krijgt Herpt extra woningen voor starters, gezinnen en senioren. Het draagt daarmee bij aan het woningaanbod in de gemeente Heusden.