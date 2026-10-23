Kat-en-muisspel om macht en miljoenen: zo verloopt de jacht op Bolle Jos

Luxe feesten, nauwe banden met de hoogste ambtenaren en een inkomen van een slordige 150 miljoen dollar per maand. Het moge duidelijk zijn: de macht van 'Bolle' Jos Leijdekkers in Sierra Leone is immens. Tegelijkertijd wordt de jacht op Europa's grootste drugsbaron alsmaar intenser. De grote vraag: wordt hij ooit gepakt en hóe dan?

5068 kilometer. Het is de exacte afstand tussen Prinsenbeek, de plek waar Leijdekkers opgroeide, en Freetown. In de hoofdstad van Sierra Leone leeft de meeste gezochte crimineel van ons land in grote weelde, met mogelijk de premier als schoonvader. En het is de plek van waaruit hij zijn imperium de laatste jaren uitbouwde tot ongekende proporties.

Ondertussen proberen de autoriteiten hier uit alle macht een flintertje grip te vinden op de man. Met wisselend succes. Aan de ene kant zijn meerdere arrestatiemissies voortijdig afgebroken, aan de andere kant werden wel de nodige megaladingen cocaïne onderschept. Ook op politiek vlak worden de duimschroeven stukje bij beetje aangedraaid door miljoenen aan ontwikkelingshulp voor Sierra Leone in te houden.

Maar komt daarmee de dag dat Leijdekkers gepakt wordt ook daadwerkelijk dichterbij? Of is zijn invloed in West-Afrika inmiddels té groot en is het beeld dat 'ie ooit achter de tralies van de EBI in Vught belandt niet meer dan een illusie?

Alles over de jacht op Bolle Jos, zie je in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.