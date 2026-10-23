Stroomstoring in Langenboom: herstel verwacht rond kwart voor drie

In Langenboom, gemeente Land van Cuijk, is sinds kwart over elf een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend en herstel wordt verwacht rond kwart voor drie vanmiddag.

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De stroomstoring treft het postcodegebied 5453. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet, is bezig met herstelwerkzaamheden. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.

Volgens de netbeheerder is de verwachting dat de storing rond kwart voor drie vanmiddag verholpen zal zijn. Houd er rekening mee dat dit een inschatting is en de werkzaamheden mogelijk langer kunnen duren.