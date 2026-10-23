Gratis GFT-lediging tot eind december

Tot en met 31 december wordt de groene GFT-container gratis geleegd.

Gevonden voor jou

Inwoners kunnen tot het einde van het jaar hun groene container zonder kosten laten legen. Deze regeling geldt sinds 19 oktober en blijft van kracht tot en met 31 december 2026.

De GFT-containers moeten op de normale ophaaldagen volgens de gebruikelijke tijd aan de straat worden gezet. Het is belangrijk dat dit tijdig gebeurt om ervoor te zorgen dat de containers worden meegenomen.

Met deze tijdelijke maatregel hopen de betrokken instanties het scheiden van groenafval te stimuleren. GFT staat voor Groente-, Fruit- en Tuinafval, en het apart inzamelen hiervan draagt bij aan een duurzamere verwerking.

De gratis lediging geldt alleen voor de groene containers en niet voor andere afvalstromen. Vanaf januari 2027 worden de reguliere kosten weer in rekening gebracht.