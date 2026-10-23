Enexis breidt elektriciteitsnet uit in Soerendonk

Vanaf 19 oktober wordt in Soerendonk gewerkt aan het elektriciteitsnet. De uitbreiding is nodig vanwege een grotere vraag naar capaciteit.

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Het project richt zich op delen van Eikenschoor, de Goorstraat, De Olifant en de Damenweg.

Het werk duurt naar verwachting tot en met 18 december. De planning kan wijzigen door onvoorziene omstandigheden. Bewoners kunnen tijdelijk hinder ervaren door het werkverkeer in de straten.

Overlast zoveel mogelijk beperken

De uitvoerders proberen de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Aanwonenden ontvangen binnenkort een brief van Enexis Beheer met meer details over de werkzaamheden.

De uitbreiding van het elektriciteitsnet is nodig om in te spelen op de toenemende vraag naar transportcapaciteit. Dit is essentieel voor een stabiele energielevering in de regio.