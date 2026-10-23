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Onderhoud aan systemen gemeente Tilburg
• Aangepast
Op zaterdag 24 oktober werkt de gemeente Tilburg tussen half acht ’s ochtends en zes uur ’s avonds aan haar systemen. Hierdoor zijn sommige online formulieren tijdelijk niet beschikbaar.
Door het onderhoud kunnen inwoners van Tilburg bepaalde digitale diensten, zoals het doorgeven van een adreswijziging, niet gebruiken. Het advies is om dit op een later moment opnieuw te proberen.
Het maken van een online afspraak bij de gemeente blijft wel mogelijk. De werkzaamheden hebben hier geen invloed op.
Vanaf zes uur weer beschikbaar
Na afloop van het onderhoud, vanaf zes uur ’s avonds, werken alle systemen weer normaal.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
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