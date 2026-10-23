Ravage na botsing auto's en vrachtwagens op A73

Een kettingbotsing met twee vrachtwagens en drie auto's heeft vrijdagmiddag voor problemen gezorgd op de A73 richting Maasbracht bij Linden, vlak bij Cuijk. Bij het ongeluk zijn zeker twee mensen nagekeken door ambulancepersoneel.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twaalf in de file die was ontstaan na een ongeluk dat vlak daarvoor gebeurde bij het Gelderse Heumen. Een vrachtwagenchauffeur zou de file te laat hebben opgemerkt.

Door de aanrijding raakte de weg bezaaid met brokstukken. De A73 was daardoor enige tijd volledig afgesloten tussen Cuijk en Nijmegen. Om drie uur 's middags was de weg weer vrijgegeven.