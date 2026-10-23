Ravage na botsing auto's en vrachtwagens op A73, rechterrijstrook dicht

Een kettingbotsing met twee vrachtwagens en drie auto's heeft vrijdagmiddag voor problemen gezorgd op de A73 richting Maasbracht bij Linden, vlak bij Cuijk. De rechterrijstrook is door het ongeluk afgesloten, waardoor verkeer rekening moet houden met vertraging.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twaalf in de file die was ontstaan na een ongeluk dat vlak daarvoor gebeurde bij het Gelderse Heumen. Een vrachtwagenchauffeur zou de file te laat hebben opgemerkt.

Na de botsing zijn zeker twee betrokkenen nagekeken door ambulancepersoneel. De weg is bezaaid met brokstukken en is daarom tussen Nijmegen en Cuijk de rechterrijstrook afgesloten.