Ravage na botsing auto's en vrachtwagens op A73, snelweg dicht

De A73 van Nijmegen richting Maasbracht is afgesloten bij Linden, vlakbij Cuijk, na een kettingbotsing. Hierbij zijn twee vrachtwagens en drie auto's betrokken.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twaalf in de file die was ontstaan na een ongeluk dat vlak daarvoor gebeurde bij het Gelderse Heumen. Een vrachtwagenchauffeur zou de file te laat hebben opgemerkt.

Na de botsing zijn zeker twee betrokkenen nagekeken door ambulancepersoneel. De weg is bezaaid met brokstukken en is daarom tussen Nijmegen en Cuijk volledig afgesloten.