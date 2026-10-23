Navigatie overslaan
Ontdek

Ravage na botsing auto's en vrachtwagens op A73, snelweg dicht

Aangepast
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

De A73 van Nijmegen richting Maasbracht is afgesloten bij Linden, vlakbij Cuijk, na een kettingbotsing. Hierbij zijn twee vrachtwagens en drie auto's betrokken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twaalf in de file die was ontstaan na een ongeluk dat vlak daarvoor gebeurde bij het Gelderse Heumen. Een vrachtwagenchauffeur zou de file te laat hebben opgemerkt. 

Na de botsing zijn zeker twee betrokkenen nagekeken door ambulancepersoneel. De weg is bezaaid met brokstukken en is daarom tussen Nijmegen en Cuijk volledig afgesloten.

  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
    Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.