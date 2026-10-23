Lichtfestival GLOW keert terug naar Lieshout

Van 7 tot en met 14 november is Lieshout weer het decor van lichtfestival GLOW. Bezoekers kunnen elke avond een wandelroute volgen langs bijzondere lichtkunstwerken.

Gevonden voor jou

Laarbeek wordt opnieuw verlicht tijdens het jaarlijkse lichtfestival GLOW. Het evenement vindt plaats in Lieshout en duurt van zaterdag 7 tot en met zaterdag 14 november. Iedere avond tussen half zeven en tien uur ’s avonds kunnen bezoekers genieten van een unieke route langs verschillende lichtcreaties.

Het thema van dit jaar is ‘Connect’, wat draait om verbinding. Dit komt tot uiting in de samenwerking tussen scholen uit Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. Ook lokale ondernemers en verenigingen uit de gemeente Laarbeek spelen een rol in het lichtfestival.

Thema en samenwerking

Zodra de avond valt, veranderen bekende plekken in Lieshout in een podium voor lichtkunst. Het festival biedt een combinatie van kunst, technologie en samenwerking. Dankzij het thema ‘Connect’ worden mensen letterlijk en figuurlijk met elkaar verbonden.

De wandelroute en lichtkunstwerken zijn speciaal ontworpen om de zintuigen te prikkelen en de verbeelding tot leven te brengen. Het evenement trekt elk jaar veel bezoekers en brengt de gemeenschap samen.