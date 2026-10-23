Wegen Heeze-Leende krijgen onvoldoende

De wegen in Heeze-Leende zijn verslechterd. Bij de inspectie van 2025 kregen ze gemiddeld een 4,8, waar dat in 2021 nog een 6,1 was. Vooral asfaltwegen scoren slecht. Jaarlijks is 288.000 euro extra nodig om de wegen goed te onderhouden.

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De asfaltwegen in Heeze-Leende kregen een gemiddelde beoordeling van 4,0. Een belangrijke oorzaak van de slechte staat is de ouderdom van het wegennet. Meer dan de helft van de verharde wegen is aangelegd vóór 1980.

Volgens het nieuwe wegenbeheerplan is jaarlijks ruim 1 miljoen euro nodig voor groot onderhoud. Op dit moment is daar 762.000 euro voor beschikbaar. Wegen die vanwege hun leeftijd aan vervanging toe zijn, vertegenwoordigen een bedrag van bijna 22 miljoen euro.

Onderhoud uitstellen kost meer

De gemeente benadrukt dat niet alle wegen direct vervangen hoeven te worden. Waar mogelijk wil ze wegen langer gebruiken en werkzaamheden combineren met andere projecten, zoals rioolvervanging. Uitstel van onderhoud kan echter duurder uitpakken, omdat kleine beschadigingen groter kunnen worden en de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

Het nieuwe wegenbeheerplan, dat loopt van 2027 tot en met 2031, moet richting geven aan het onderhoud en de vervanging van de wegen in Heeze-Leende.