Werkzaamheden N321 en A73 bij Cuijk

Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 november werkt de provincie Noord-Brabant aan de verkeerslichten bij de kruispunten van de N321 en de A73 bij Cuijk. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat het verkeer kan blijven rijden, maar vertraging is mogelijk.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden starten op maandag 2 november om zes uur ’s ochtends en duren tot vrijdag 6 november, half vier ’s middags. Gedurende deze periode kan het drukker zijn op de weg rondom Cuijk. Automobilisten wordt aangeraden rekening te houden met extra reistijd.

Afrit 4 van de A73 zal op twee momenten tijdelijk worden afgesloten. Op dinsdag 3 november is de afrit tussen tien uur ’s ochtends en drie uur ’s middags dicht voor verkeer dat vanuit Venlo richting Nijmegen rijdt. Een dag later, op woensdag 4 november, geldt dezelfde afsluitingstijd voor verkeer vanuit Nijmegen richting Venlo.

Omleidingsroute

Tijdens deze afsluitingen kunnen automobilisten een omleidingsroute volgen die ter plaatse wordt aangegeven. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.