Barbara van Doornum nieuwe griffier Bergen op Zoom

Barbara van Doornum is voorgedragen als nieuwe griffier van Bergen op Zoom. Zij vervangt Lenneke van der Meer, die in juli afscheid nam. Van Doornum heeft meer dan tien jaar ervaring als griffier in Goes. De gemeenteraad koos haar na een uitgebreide selectieprocedure.

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De zoektocht naar een nieuwe griffier begon met een profielschets, opgesteld door de gemeenteraad. De werkgeverscommissie, bestaande uit drie raadsleden, voerde de werving- en selectieprocedure uit. In totaal reageerden zestien kandidaten op de vacature. Na een uitgebreide selectie, waaronder meerdere gespreksrondes, kwam Van Doornum unaniem naar voren als de meest geschikte kandidaat.

Interim-griffier sinds augustus

Na het vertrek van Lenneke van der Meer in juli, heeft Cecile Bus sinds augustus tijdelijk de functie van griffier vervuld. Met de komst van Barbara van Doornum krijgt Bergen op Zoom weer een permanente griffier. Zij wordt omschreven als jong, enthousiast en zeer ervaren.

Wanneer Van Doornum officieel begint aan haar nieuwe functie is nog niet bekendgemaakt. De gemeenteraad spreekt binnenkort over haar benoeming.