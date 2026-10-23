Rafaëlschool in Heeze blijft behouden en krijgt nieuwe functie

De Rafaëlschool in Heeze blijft behouden, ondanks eerdere plannen voor nieuwbouw op deze plek. Het gebouw, met een geschiedenis die teruggaat tot vóór 1894, krijgt mogelijk een nieuwe maatschappelijke functie. De gemeente Heeze-Leende onderzoekt een herbestemming waarbij ontmoeting en horeca centraal staan.

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Enkele jaren geleden leek het einde van de Rafaëlschool in Heeze nabij. In een ontwikkelvisie uit 2021 had de gemeente plannen voor nieuwbouw op de locatie van de school en het Sint-Maartenshuis. Na bouwkundig onderzoek bleek echter dat beide gebouwen cultuurhistorisch waardevol zijn, wat leidde tot een besluit om ze te behouden.

De Rafaëlschool heeft een lange geschiedenis. Al vóór 1894 stond er een school op deze plek. In dat jaar bouwde de gemeente een nieuwe openbare lagere school. Het huidige gebouw ontstond grotendeels na een grote verbouwing in 1927, waarna het de katholieke St. Aloysiusschool werd. Later vonden ook de Rafaëlkleuterschool, het Wit-Gele Kruis en rouwcentrum Fiddelaers hier onderdak.

Nieuwe invulling voor historische plek

In 2024 werd de gemeente eigenaar van de Rafaëlschool en een jaar later volgde een onderzoek naar herbestemming. Hieruit kwam een plan naar voren waarin de school, het Sint-Maartenshuis en het binnenterrein samen worden gebruikt. Denk hierbij aan maatschappelijke functies, horeca en mogelijk jongerenwerk.

Deze plannen sluiten goed aan bij het historische karakter van de locatie. Het gebouw heeft door de jaren heen een rol gespeeld in onderwijs, zorg en verenigingsleven. Nu kan het opnieuw een plek worden waar inwoners van Heeze elkaar ontmoeten.