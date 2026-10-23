Karin Hoefmans zet zich in voor inclusie

Karin Hoefmans uit Alphen-Chaam deelt haar ervaringen met toegankelijkheid. Ze benadrukt het belang van bewustwording, zoals bij het gebruik van geleidelijnen en de witte stok. Samen met een werkgroep zet ze zich in voor een inclusievere samenleving.

Gevonden voor jou

Toegankelijkheid is niet altijd vanzelfsprekend, merkt Karin Hoefmans uit Alphen-Chaam. Ze heeft de oogaandoening Retinitis Pigmentosa (RP) en maakt vaak gebruik van hulpmiddelen zoals geleidelijnen. Deze speciale ribbellijnen helpen blinden en slechtzienden om zelfstandig hun weg te vinden.

Tijdens een wandeling stuitte Karin op een obstakel: een scooter die midden op zo’n lijn stond. Toen ze de eigenaar aansprak, bleek hij niet te weten waarvoor de lijn bedoeld is. Na een korte uitleg begreep hij direct waarom het belangrijk is om de lijn vrij te houden.

Witte stok geeft voorrang

Karin benadrukt dat bewustwording ook helpt bij andere situaties, zoals het gebruik van de witte stok. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat iemand met een witte stok voorrang krijgt bij het oversteken, wanneer de stok omhoog wordt gehouden. Volgens haar zorgt meer kennis over dit soort regels voor een veiligere en prettigere samenleving.

Als lid van de werkgroep inclusie zet Karin zich actief in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Deze werkgroep bestaat uit inwoners van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen.

Bijeenkomst over inclusie

Op woensdag 28 oktober om zeven uur ’s avonds organiseert de werkgroep een bijeenkomst in De Schakel in Gilze. Iedereen die wil meedenken of ideeën heeft, kan daar terecht. Het doel is om samen stappen te zetten naar een inclusievere maatschappij.