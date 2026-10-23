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Boom op schoolplein in Rijen waait om

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Een rotte boom op een schoolplein aan de Statenlaan in Rijen is vrijdagmiddag omgewaaid. Niemand raakte gewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De boom verpletterde een hek en kwam op straat terecht. Vanwege de herfstvakantie was de school gesloten en waren er geen kinderen op het schoolplein. Volgens een omstander was de boom al langer onderwerp van gesprek.

De brandweer werd opgeroepen en heeft de boom in stukken gezaagd. Daarna was de weg weer begaanbaar.

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