Stroomstoring in Vught: minder dan 100 adressen getroffen

De stroomstoring in Vught is opgelost. Minder dan 100 adressen zaten sinds kwart over drie vanmiddag zonder stroom. De storing was na negen minuten verholpen.

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In Vught hebben minder dan 100 adressen vanmiddag korte tijd zonder elektriciteit gezeten. De storing begon om kwart over drie en was om vier minuten voor half vier alweer opgelost.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Het postcodegebied 5262 was getroffen. De netbeheerder, het bedrijf dat zorgt voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, onderzoekt nog wat de storing heeft veroorzaakt.