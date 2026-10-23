Advertentie
Vertraging op A58 richting Eindhoven na ongeluk met auto
• Aangepast
Op de A58 richting Eindhoven loopt de vertraging vrijdagmiddag rond half vier op tot zo'n vijftig minuten. Een auto is bij een ongeluk tussen Moergestel en Best in de vangrail gereden.
De linkerrijstrook richting Eindhoven is afgesloten na het ongeluk. Wanneer deze kan worden vrijgegeven, is niet duidelijk.
Een ambulance is op het ongeluk afgekomen. Hoe het met de betrokken bestuurders gaat, is niet duidelijk.
Advertentie
Advertentie