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Vertraging op A58 richting Eindhoven na ongeluk met auto

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Een auto is tegen de vangrail gereden (foto: Rijkswaterstaat)
Een auto is tegen de vangrail gereden (foto: Rijkswaterstaat)

Op de A58 richting Eindhoven loopt de vertraging vrijdagmiddag rond half vier op tot zo'n vijftig minuten. Een auto is bij een ongeluk tussen Moergestel en Best in de vangrail gereden. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De linkerrijstrook richting Eindhoven is afgesloten na het ongeluk. Wanneer deze kan worden vrijgegeven, is niet duidelijk. 

Een ambulance is op het ongeluk afgekomen. Hoe het met de betrokken bestuurders gaat, is niet duidelijk.

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