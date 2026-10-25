Vergeten VHS-band kan voor verrassingen zorgen: soms heel pikant

Eerst naar de videotheek om een film uit te zoeken en dan maar hopen dat jouw favoriet nog niet uitgeleend is aan iemand anders. Voor veel mensen was dat in de jaren 80 een vast onderdeel van het weekend. Tegenwoordig staan films met een paar klikken klaar, maar die oude VHS-banden zijn nog lang niet allemaal verdwenen. Pim van Mun uit Oss digitaliseert ze en krijgt ze nog regelmatig binnen, vol persoonlijke herinneringen aan vroeger.

Stef van Duijnhoven Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Pim begon met digitaliseren uit hobby, maar inmiddels is het zijn werk. Vooral de oudere, persoonlijke beelden vindt hij bijzonder: “Mensen zijn blij of ontroerd als ze die oude beelden terugzien. Op een bruiloftsfilm staan bijvoorbeeld gasten die inmiddels al zijn overleden. Je hoort dan stemmen van mensen die je al lang niet meer gehoord hebt.” Vaak komen er veel banden tevoorschijn wanneer oude mensen kleiner gaan wonen of wanneer kinderen het huis van hun ouders opruimen. Soms weten ze niet eens wat er op een band staat. Door ze te digitaliseren, kun je die beelden op je laptop of op een USB-stick laten zetten.

"Dan blijkt het een 18+ opname te zijn."

Er zijn ook wel eens situaties dat iemand niet meer weet wat er op een band staat, maar dat dat dan heel persoonlijk blijkt te zijn. “Ik start de video en dan blijkt het een 18+ opname te zijn die ooit gemaakt is. Dat kan ongemakkelijk zijn voor diegene die hem in stuurde”, lacht Pim. "Maar daar gaan we heel vertrouwelijk mee om." Intieme beelden verstoppen

Sommige pikante beelden werden in de jaren 80 al vakkundig weggestopt zodat ze niet zomaar ontdekt zouden worden. “Dan begint de video met een half uur van één of ander tekenfilm, en daarna begint dan de échte homevideo om het zo maar te zeggen.“

Videorecorders in de werkkamer (foto: Pim van Mun)

Je ziet ook wel eens berichten voorbijkomen dat er VHS-banden verkocht worden voor duizenden euro’s. Volgens Pim is de kans klein dat je op een goudmijn zit. “Dat gaat om banden die nog in de originele verpakking zitten zonder krassen, en van de eerste druk zijn. Of het moet een versie zijn die later nooit meer is uitgebracht op DVD, waardoor ze zeldzamer zijn.” Wie nog ergens een VHS-band heeft liggen en die goed wil bewaren, hoeft hem volgens Pim niet in de koelkast te leggen of in aluminiumfolie te wikkelen. Dat zijn adviezen die hij vaker voorbij hoort komen, maar die zijn volgens hem niet nodig. “Het belangrijkste is dat de banden op een droge plek liggen, het liefste plat en uit de buurt van elektrische apparaten.” Of de VHS-band, net als vinyl, ook weer terug gaat komen? Pim denkt van niet. “Het is echt iets van de jaren 80”. Wat hij vooral mist aan die tijd, is de verrassing. “Je ging naar de videotheek en dacht: wat gaan we dit weekend kijken? Je werd niet beloond met duizend opties, zoals nu.”