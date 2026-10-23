Harun A. (26) wordt naakt in paardenstal betrapt, één maand cel geëist

Harun A. (26) uit Oss moet, als het aan justitie ligt, een maand de cel in voor seksuele handelingen bij een paard. Hij werd op 23 september 2024 door de eigenaresse van het dier naakt betrapt in een stal van een manege in Oss. Toen zij hem aansprak, kleedde hij zich aan en ging hij ervandoor.

De eigenaresse zag dat het paard van top tot teen was ingesmeerd met olie. Achter het dier stond bovendien een omgekeerde ton. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wijzen die omstandigheden, samen met de DNA-sporen van A. op het paard en het feit dat hij naakt in de stal werd gevonden, erop dat hij seksuele handelingen met het dier heeft verricht.

Het was niet het enige waarvoor de Ossenaar vrijdag terechtstond. Nog geen 24 uur nadat hij betrapt werd, zou hij in Oss de banden van twee auto's hebben lek gestoken en een autoruit hebben vernield. Toen hij daarvoor werd aangehouden, herkende een agent het signalement van de man die een dag eerder bij de stalhouderij was gezien. Opmerkelijk was dat A. tijdens zijn arrestatie een flesje kokosolie in zijn heuptasje had zitten.

Niet aanwezig

Harun A. was vrijdag zelf niet aanwezig in de rechtbank in Den Bosch. Dat betreurden zowel de rechters als de officier van justitie. Zij hadden nog verschillende vragen voor hem, die daardoor onbeantwoord bleven. Zo wilde de rechtbank graag weten hoe het DNA van A. op het paard terecht zou zijn gekomen en waarom hij die ochtend bij de stalhouderij was.

Omdat A. geen verdere toelichting kon geven, moest de officier het met het dossier en de camerabeelden van de stalhouderij doen. "Daar zie ik iemand die met een bivakmuts rondloopt, spullen verzamelt en achter een paard gaat staan. Je misbruikt niet een dier voor je eigen gewin. Dat is onacceptabel", zei hij.