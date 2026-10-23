Aanrijding tussen fatbiker en bestelbus op rotonde in Oss

Een fatbiker en bestelbus zijn vrijdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de rotonde van de Heihoeksingel en Het Woud in Oss. De fatbiker is onderzocht door ambulancepersoneel.

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Op het ongeluk kwamen meerdere politiewagens af. De fatbiker werd door het regenachtige weer bedekt met warmtefolie en in de politieauto gezet tot de ambulance er was. Toen de ambulance er was, is het slachtoffer nagekeken. Of de fatbiker voor verdere behandeling naar het ziekenhuis moest, is niet duidelijk.

De bestelbus raakte licht beschadigd bij de aanrijding. Op de motorkap zat een kleine deuk en de kentekenplaat was licht verbogen. De bestuurder kon na het ongeluk verder rijden. Op de rotonde was weinig hinder voor verkeer. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk.