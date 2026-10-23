Boom valt op vrachtwagen in Breda, chauffeur ongedeerd

Een boom is vrijdagmiddag door de harde wind op een vrachtwagen gevallen aan de Backer en Ruebweg in Breda. De chauffeur raakte niet gewond.

De vrachtwagen stond stil voor het stoplicht toen de boom op de achterkant van de wagen viel. De brandweer heeft de takken in stukken gezaagd en weggehaald.

Of er schade is ontstaan aan de vrachtwagen is niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Verkeer heeft veel last van de afsluiting en staat in de file op de Backer en Ruebweg.

Storm Austen

Storm Austen trekt vrijdag van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Brabant bevindt zich vooral aan de rechterflank hiervan en krijgt daardoor behoorlijk veel wind mee. Vooral aan het einde van de middag en vrijdagavond. Het KNMI heeft voor Brabant code geel afgegeven.

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