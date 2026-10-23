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Boom valt op vrachtwagen in Breda, chauffeur ongedeerd

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Een boom is vrijdagmiddag door de harde wind op een vrachtwagen gevallen aan de Backer en Ruebweg in Breda. De chauffeur raakte niet gewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrachtwagen stond stil voor het stoplicht toen de boom op de achterkant van de wagen viel. De brandweer heeft de takken in stukken gezaagd en weggehaald. 

Of er schade is ontstaan aan de vrachtwagen is niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Verkeer heeft veel last van de afsluiting en staat in de file op de Backer en Ruebweg. 

Storm Austen
Storm Austen trekt vrijdag van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Brabant bevindt zich vooral aan de rechterflank hiervan en krijgt daardoor behoorlijk veel wind mee. Vooral aan het einde van de middag en vrijdagavond. Het KNMI heeft voor Brabant code geel afgegeven.

Lees hier alles over de storm in ons liveblog.

De brandweer heeft de takken in stukken gezaagd (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
De brandweer heeft de takken in stukken gezaagd (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Storm Austen trekt over Brabant (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Storm Austen trekt over Brabant (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

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