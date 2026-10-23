Advertentie
Stroomstoring in Geffen: herstel verwacht rond negen uur
• Aangepast
In Geffen, gemeente Oss, is sinds kwart voor zes vanavond een stroomstoring aan de gang. De oorzaak is nog niet bekend. Naar verwachting is de storing rond negen uur opgelost.
De stroomstoring in Geffen treft postcodegebied 5386GG en 5386GV. Het is nog onduidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de stroomkabels, werkt aan een oplossing.
De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Voorlopig wordt verwacht dat de problemen rond negen uur vanavond verholpen zijn.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie