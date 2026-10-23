Stroomstoring in Geffen: herstel verwacht rond negen uur

In Geffen, gemeente Oss, is sinds kwart voor zes vanavond een stroomstoring aan de gang. De oorzaak is nog niet bekend. Naar verwachting is de storing rond negen uur opgelost.

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De stroomstoring in Geffen treft postcodegebied 5386GG en 5386GV. Het is nog onduidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de stroomkabels, werkt aan een oplossing.

De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Voorlopig wordt verwacht dat de problemen rond negen uur vanavond verholpen zijn.