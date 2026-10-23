Boek over traumatische jeugd, storm Austen raast over: dit gebeurde vandaag

Danny schreef een boek over zijn jeugd in een gewelddadig gezin, storm Austen zorgt voor onstuimig herfstweer in Brabant en in een kapperszaak in Den Bosch zijn 50.000 illegale sigaretten gevonden. Dit is het nieuws dat je vrijdag gelezen moet hebben.

Even is hij weer terug in de Zaanstraat in Veghel, bij het huis waar hij woonde met zijn vader Piet, stiefmoeder Toos en zijn stiefbroer. Meerdere keren liep hij er weg, talloze keren werd hij er mishandeld en vernederd. Danny Markus schreef er een boek over met de titel Blauw Oog. Het werkte therapeutisch voor hem, maar het heeft ook een ander doel. Hij wil jongeren in vergelijkbare omstandigheden laten zien dat ze niet alleen staan. Lees zijn verhaal hier:

Storm Austen zorgt vrijdag en dit weekend voor onstuimig herfstachtig weer in Brabant. Weerman Johnny Willemsen van Weerplaza verwacht vooral vrijdagmiddag en -avond flinke wind, regen en overlast door afbrekende takken, maar geen grote problemen. Temperaturen blijven rond de 13-14 graden. Ook het weekend wordt wisselvallig met buien, stevige wind en af en toe zon. Pas vanaf dinsdag komt er rustiger weer met meer zon en weinig wind. Check het hier:

Bij een controle van een kapperszaak in Den Bosch hebben handhavers ruim 5000 illegale sigaretten in beslag genomen. De illegale sigaretten zijn vaak schadelijker dan reguliere sigaretten, omdat ze meer schadelijke stoffen bevatten en niet aan wettelijke eisen voldoen. De politie is een vervolgonderzoek gestart, maar over mogelijke aanhoudingen of de eigenaar van de sigaretten is nog niets bekendgemaakt. Hier lees je het hele verhaal:

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Een steekpartij in een Albert Heijn in Scheveningen waarbij een 24-jarige man uit Drunen gewond raakte, leidde donderdagavond tot een demonstratie tegen 'immigratiegeweld' met een grote politie-inzet in Den Haag. Bij de steekpartij werden drie verdachten aangehouden: twee vrouwen uit Den Haag (48 en 51 jaar) en een 28-jarige man uit Alkmaar, maar de politie heeft nog niet bekendgemaakt wat aan het incident voorafging. Lees hier meer:

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De Veghelse supermarktketen Jumbo is opnieuw de fout in gegaan met actieprijzen. Bij 14 procent van de gecontroleerde aanbiedingen betaalden klanten de volprijs in plaats van de kortingsprijs. Vooral papieren prijskaartjes en actieborden blijken het probleem. Jumbo heeft direct maatregelen genomen door foutgevoelige aanbiedingsborden weg te halen en de 'juiste prijs garantie' opnieuw in te voeren, waarbij klanten een product gratis krijgen als de prijs op het schap afwijkt van de kassabonprijs. Lees hier het hele verhaal: