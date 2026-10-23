Grote tak valt door storm op dak van huis in Oss

Een grote tak is vrijdag door de harde windstoten afgebroken en op het dak van een huis aan de Hazenakkerstraat in Oss gevallen. De brandweer heeft de situatie bekeken, maar de bewoners moeten de tak zelf laten weghalen.

Rond half zes vrijdagmiddag viel de grote tak op het huis. De brandweer kwam met een hoogwerker en een tankautospuit naar het huis.

Er was geen acuut gevaar dus de brandweer besloot niet tot verdere actie over te gaan. De bewoners zijn wel geadviseerd hoe zij de tak kunnen laten weghalen. Wat de precieze schade aan het huis is, is niet duidelijk.

Storm Austen

Storm Austen trekt vrijdag van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Brabant bevindt zich vooral aan de rechterflank hiervan en krijgt daardoor behoorlijk veel wind mee. Vooral aan het einde van de middag en vrijdagavond. Het KNMI heeft voor Brabant code geel afgegeven.

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