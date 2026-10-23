Tak breekt af en valt op auto in Bavel

Een grote tak is vrijdagavond door storm Austen afgebroken en op een auto beland die geparkeerd stond aan de Wildbraak in Bavel. De tak kwam recht op de voorruit terecht.

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De boom stond aan de overkant van de weg, maar de tak was zo groot dat die op de auto terechtkwam. De schade aan de wagen is flink. Er zat niemand in de auto.

Storm Austen

Storm Austen trekt vrijdag van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Brabant bevindt zich vooral aan de rechterflank hiervan en krijgt daardoor behoorlijk veel wind mee. Vooral aan het einde van de middag en vrijdagavond. Het KNMI heeft voor Brabant code geel afgegeven. Lees hier alles over de storm in ons liveblog.