Frans en Koen voltooien een megapuzzel van 42000 stukjes: 'Wat een ding'

Tien maanden en 42.000 stukjes verder zijn Frans Hendrikx (82) en Koen van Laarhoven (27) uit Best eindelijk klaar met een megapuzzel. Vrijdag legden opa en kleinzoon de puzzel helemaal aan elkaar en die paste maar net in de woonkamer.

Daarom kocht Koen een megapuzzel voor zijn opa, maar ook omdat hij meer tijd met hem wilde doorbrengen. “Ik weet dat hij van puzzelen houdt, dus vroeg ik of hij een grote wilde hebben. Een week later stond ik met de doos en 42.000 stukjes voor zijn deur”, vertelt Koen. "Dat zijn er wel héél veel", was Frans' eerste reactie. “Maar we begonnen eraan en we werden steeds enthousiaster. Het werd steeds mooier."

De bank, de stoelen en de eettafel zijn allemaal verplaatst naar de garage om ruimte te maken in de woonkamer van Frans. Anders lukte het niet om de megapuzzel van 7,5 meter bij 1,6 meter uit te stallen. Frans is vanaf kleins af aan een fanatiek puzzelaar. Eerder maakte hij al een puzzel van de skyline van New York en van de Nachtwacht. Allebei 7.500 stukjes.

De puzzelstukjes zaten in zeven zakken. “Links begint hij met de Golden Gate Bridge in San Francisco en eindigt bij het muziekgebouw in Sydney”, legt Frans uit. Als er een deel af was, werd dat voorzichtig op een plateau naar boven gebracht. Elke keer werkten de twee volgens een vast patroon. “We sorteerden de stukjes uit de zakken. Kleur bij kleur. Wolken, luchten, gebouwen. Koen nam ook weleens wat mee naar huis." Elke donderdag kwam hij bij zijn opa thuis. "Langzaam werd het steeds groter."

Meer tijd met zijn opa

Tussen dat harde werken door leerden de twee elkaar ook nog beter kennen. Daar was het Koen allemaal om te doen. “Ik wilde meer tijd spenderen met opa. Vroeger ging het altijd over mij en hoe het op school ging. Het ging nooit over opa.” Zo ontdekte hij dat zijn opa vroeger zelf een uitbouw aan zijn huis had gezet. “Daarmee hebben we geluk gehad, want anders paste de puzzel niet binnen”, zegt hij lachend.

Het lukte Koen en Frans om alle 42.000 stukjes netjes op de goede plek te leggen. Ondanks dat een stukje tussen een stoel was beland en een ander in een verkeerde zak terecht was gekomen. Vrijdag was het grote moment daar en werden alle losse delen voorzichtig aan elkaar gelegd. “Een stukje trots. Wat een ding, hè”, zegt Frans nadat hij net daarvoor zijn kleinzoon een high five heeft gegeven.

Terug in de doos

Komend weekend openen Frans en zijn vrouw de deuren van hun huis en kan iedereen langskomen om de megapuzzel te bekijken. Daarna is het na tien maanden hard werken gedaan met de puzzel, want die gaat weer uit elkaar. “Dat moet ook, hè. De puzzel kan niet blijven liggen. Ik heb geen muur van 7,5 meter. Dus gaat die gewoon terug de doos in”, lacht hij.