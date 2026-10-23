Kinderen bekijken omgevallen boom op grasveld in Oisterwijk

Een boom is vrijdagavond door storm Austen omgewaaid op een grasveld aan de Apollolaan in Oisterwijk. Twee kindjes nemen in hun regenjas en pyjamabroek de schade op in de straat, maar die lijkt mee te vallen.

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De hele kluit van de boom is uit de grond gekomen door de harde wind. De boom heeft geen schade aan auto's of huizen aangericht, maar versperd wel een groot deel van de weg. De boom moet worden weggehaald.

Storm Austen

Storm Austen trekt vrijdag van het zuidwesten naar het noordoosten over Nederland. Brabant bevindt zich vooral aan de rechterflank hiervan en krijgt daardoor behoorlijk veel wind mee. Vooral aan het einde van de middag en vrijdagavond. Het KNMI heeft voor Brabant code geel afgegeven. Lees hier alles over de storm in ons liveblog.

De hele kluit van de boom is losgekomen (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).