FC Tilburg speelt thuis tegen OVV'67 in spannend duel

FC Tilburg hervat zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen OVV'67. Beide ploegen staan op zeven punten en strijden op Sportpark Spoordijk om aansluiting met de top van de vierde klasse.

Gevonden voor jou

Na twee weken zonder competitievoetbal maakt FC Tilburg zich op voor een belangrijke wedstrijd tegen OVV'67. Beide teams hebben na vier speelronden zeven punten verzameld en staan in de subtop van de ranglijst. Met slechts twee punten achterstand op koploper Audacia is de strijd om de bovenste plekken nog volledig open.

FC Tilburg begon het seizoen sterk met twee overwinningen, een gelijkspel en één nederlaag. De ploeg wil nu de aansluiting met de kopgroep behouden. De laatste competitiewedstrijd, een verliespartij tegen Gloria UC, zorgt voor extra motivatie om zondag te winnen.

OVV'67 stunt in de beker

Ook tegenstander OVV'67 verzamelde zeven punten in vier wedstrijden. De club uit Oosteind zorgde vorige week voor een opmerkelijke prestatie door derdeklasser Bavel in de beker uit te schakelen. Na een 0-3 achterstand bij rust vocht het team zich naar een 4-4 gelijkspel, waarna het via strafschoppen won.

OVV'67 is een dorpsvereniging met een unieke aanpak rondom de jeugdopleiding. Een deel van de jeugd wordt getraind door een externe voetbalschool, een werkwijze die veel discussie oproept binnen het amateurvoetbal. Toch presteert de club sportief goed en wist het dit seizoen voormalig profvoetballer Fatih Kamaci aan te trekken. Kamaci, die onder andere bij TOP Oss speelde, brengt ervaring mee naar het team.

Spanning op Sportpark Spoordijk

Met het duel tussen FC Tilburg en OVV'67 staan twee teams tegenover elkaar die nauwelijks voor elkaar onderdoen. Beide ploegen hebben een plek in de top van de vierde klasse binnen handbereik. De wedstrijd belooft spannend te worden en heeft veel belang voor de ranglijst.