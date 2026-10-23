Jeugdteams FC Tilburg vieren kampioenschap

Bij FC Tilburg hebben twee jeugdteams afgelopen weekend het kampioenschap gevierd. Het meisjesteam MO9-1 bleef ongeslagen, terwijl MO11-1 de titel pakte na een beslissende wedstrijd. Beide teams kunnen terugkijken op een succesvolle eerste fase van het seizoen.

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Afgelopen weekend stond bij FC Tilburg in het teken van feest, nadat twee jeugdteams kampioen werden in de eerste fase van het seizoen. Het meisjesteam MO9-1 wist alle wedstrijden te winnen en bleef ongeslagen, een bijzondere prestatie. Het team scoorde maar liefst 59 doelpunten en liet zien dat samenwerking en enthousiasme het verschil maakten.

Voor MO11-1 kwam het kampioenschap tot stand in een spannend duel met directe concurrent VCB. Na een doelpuntloze eerste helft schakelde het team een tandje bij en wist het uiteindelijk overtuigend met 3-0 te winnen. Daarmee behaalde MO11-1 de maximale achttien punten uit zes wedstrijden en verzekerde zich van de titel.

Succes voor meidenafdeling

De prestaties van beide teams laten zien dat de meidenafdeling van FC Tilburg volop in ontwikkeling is. Naast de mooie resultaten op het veld wordt er veel waarde gehecht aan plezier, respect en samenwerking binnen het team. Het succes is dan ook een teamprestatie waar spelers, trainers en ouders trots op mogen zijn.

Beide kampioensteams van FC Tilburg gaan nu vol vertrouwen en enthousiasme de volgende fase van het seizoen tegemoet. De club feliciteert de meiden met hun prestaties en kijkt uit naar wat de rest van het seizoen hen zal brengen.