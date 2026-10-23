Stroomstoring in Haaren: herstel verwacht rond tien uur

In Haaren is sinds vanavond rond tien voor zeven een stroomstoring gaande. De oorzaak is nog niet bekend en het is niet duidelijk hoeveel adressen getroffen zijn. De netbeheerder verwacht de storing rond tien uur ’s avonds te hebben opgelost.

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De stroomstoring in Haaren, een plaats in de gemeente Oisterwijk, begon om tien voor zeven vanavond. Het postcodegebied 5076 is getroffen, maar het exacte aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De netbeheerder zoekt de oorzaak van de storing uit.

Volgens de huidige verwachting zal de stroomvoorziening rond tien uur vanavond weer werken.